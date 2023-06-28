В Коми 14 тысяч человек получили компенсации по уплате взносов на капремонт

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В 2023 году в Коми 14 060 человек получили компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Компенсация предоставляется людям старше 70 лет. На нее также имеют право неработающие люди с инвалидностью первой или второй группы Это мерой поддержки воспользовались 14060 жителей Коми. На эти цели потратили более 14 млн рублей.

Размер выплаты зависит от возраста человека, района его проживания и факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральным законодательством. Например, если пожилой гражданин достиг возраста 70-ти лет и не получает компенсацию расходов по уплате взносов на капремонт из федерального бюджета либо ему исполнилось 80 лет, и он получает такую меру поддержки по федеральному законодательству, то в южной природно-климатической зоне размер выплаты составит 138 рублей, а в северной природно-климатической зоне – 151 рубль. Если же неработающий гражданин 80-ти лет не получает компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, то в южной природно-климатической зоне выплата будет в размере 277 рублей, а в северной – 301 рубль.

Важным условием для оформления льготы является отсутствие судебной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Подать заявление о назначении компенсации по уплате взносов на капремонт жителям республики старше 70 лет можно в Центре социальной защиты населения по месту жительства или в любом МФЦ «Мои документы» на территории республики, а также через портал «Госуслуг».

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