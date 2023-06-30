В массовом ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре пострадали два человека

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В четверг, 29 июня, в Сыктывкаре столкнулись КамАЗ и три легковых автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Авария произошла около 14.15. Мужчина 1962 года рождения ехал за рулем КамАЗа по автодороге Сыктывкар – Эжвинский район. На девятом километре грузовик врезался в «Газель», а та столкнулась с Kia Rio. После этого произошло столкновение иномарки с Kia Sorento. Все легковушки ехали в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажирка Kia Rio 2003 года рождения и пассажир «Газели» 1993 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Водителя грузовика 19 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. При этом за последний год таких случаев не было. Мужчина получил права в 1981 году.

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