На Коми обрушатся опасные явления

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По данным ЦГМС республики, в Коми 1 июля объявлено штормовое предупреждение. По информации метеорологов, в регионе ожидают грозы и ливни. Также вероятен град. Предупреждение актуально для семи районов.

В ведомстве сообщили, что штормовое предупреждение актуально для Сыктывкара, Корткеросского, Прилузского, Сысольского, Койгородского, Усть-Куломского, Сыктывдинского районов.

Ухудшенные погодные условия пообещали в период до 6:00 2 июля. Наряду с грозами в регион придет порывистый ветер. Скорость порывов достигнет 15 – 17 м/с, в южных районах локально порывами 18 - 23 м/с

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