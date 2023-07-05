Жители Коми получат медали за любовь и верность

Фото: Минтрудсоц Коми.

12 семей из Эжвинского района Сыктывкара будут награждены медалями за «За любовь и верность». Мероприятие состоится в субботу, 8 июля, с 11 до 15 часов в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Как сообщили в пресс-службе Минтрудсоца РК, состоится торжественная церемония награждения семей с большим супружеским стажем. Также ко Дню семьи, любви и верности поздравят молодоженов.

Министр труда, занятости и социальной защиты РК Екатерина Грибкова рассказала, что на празднике жителей и гостей Сыктывкара ожидает обширная программа.

«Будут работать различные мастер-классы, игровые площадки. Участники праздника смогут позаниматься дыхательной гимнастикой, потанцевать, посмотреть выставку картин «Сыктывкарские мадонны». Кроме этого, для гостей мероприятия ждут концертная программа творческих коллективов, спортивные состязания в рамках ГТО, парад юных велосипедистов, культурно-познавательная программа «Олам-вылам коми муын», а также фестиваль уличного кино в Сыктывкаре с показом фильмов о Республике Коми и мультфильмов. Это лишь часть подготовленной программы», - поделилась Екатерина Грибкова.

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