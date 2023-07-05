В Коми ввели карантин после смерти теленка

Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство».

В связи с обнаружения эмкара у умершего теленка в селе Уег Усть-Цилемского района ввели карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

В селе Уег ввели карантин. Кроме того, утвержден план по ликвидации эпизоотического очага. В село запретили ввозить и вывозить восприимчивых животных, заготавливать и вывозить корма для них, а также проводить мероприятия, связанные с перемещением животных всех видов. Речь, в частности, идет о ярмарках.

Эмкар – болезнь преимущественно крупного рогатого скота, а также овец и коз. В Минсельхозе подчеркнули, что для человека эта болезнь неопасна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одном из районов Коми объявлен карантин по трихинеллезу диких животных

Приказ подписал министр сельского хозяйства (подробности)