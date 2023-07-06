Под Сыктывкаром ввели карантин из-за птичьего гриппа

Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

В селе Зеленец Сыктывдинского района ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал глава Коми Владимир Уйба.

Согласно документу, эпизоотический очаг – территория в селе Зеленец. Указ устанавливает две зоны: угрожаемая в радиусе 5 километров от него и наблюдаемая в радиусе 10 километров. Очаг расположен на противоположном от деревни Койтыбож берегу Вычегды.

Это место запрещено посещать посторонним. Делать это могут только специалисты и местные жители. На этой территории запрещен ввоз, вывоз и убой птиц.

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