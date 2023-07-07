Следком организовал проверку выдачей лекарств в поликлинике Сыктывкара

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В Сыктывкаре Следственный комитет Коми организовал процессуальную проверку после информации о том, что жители столицы испытывают проблемы с получением лекарств в одной из поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что речь идет о получении инсулина, что представляет угрозу для жизни пациентов. В связи с этим из-за нарушения прав пострадавших организована проверка.

Следователи намерены установить причины ЧП и дать обстоятельствам правовую оценку.

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