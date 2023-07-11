Первый замглавы Сыктывкара Можегов опроверг слухи о своем увольнении

Фото администрации Сыктывкара

Первый заместитель главы администрации Сыктывкара Александр Можегов опроверг слухи о своем увольнении.

В соцсетях распространилась информация о том, что чиновник уходит в отставку. Сообщалось, что первый замглавы администрации якобы отправится в зону проведения специальной военной операции. Эти сообщения прокомментировал сам Можегов.

– Заявление на увольнение я не писал, – цитирует первого зама градоначальника БНК.

Можегов подчеркнул, что продолжает работать. Чиновник рассказал, что занимается вопросами городского хозяйства, а также синхронизацией работ тепловой компании с ремонтом дорог по нацпроекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный архитектор Сыктывкара опроверг сообщения об отставке

Такие слухи появились в Telegram-каналах (подробности)