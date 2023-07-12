Сыктывкарскую спортшколу оштрафовали за витрину бизнесмена

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыктывкарскую спортшколу привлекли к административной ответственности за нарушение порядка распоряжения муниципальным имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Между спортшколой и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на услуги по использованию витрины, расположенного в фойе здания. Там бизнесмены размещал свои товары.

– Фактически между учреждением и предпринимателем сложились арендные отношения, – отметили в прокуратуре.

Однако администрация Сыктывкара своего согласия на это не давала. Оценка стоимости аренды не проводилась. Стороны определили цену самостоятельно. Было заведено административное дело. В итоге спортивную школу оштрафовали.

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