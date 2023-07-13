В Сыктывкаре «Лада» сбила велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 12 июля, в Сыктывкаре ВАЗ-21110 сбил велосипедиста 1981 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 16.30. Молодой человек 1998 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Энгельса в сторону Чкалова. На перекрестке с Восточной водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу велосипедисту. В итоге машина сбила его.

В результате ДТП пострадал велосипедист 1981 года рождения. Мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Госпитализация ему не потребовалась.

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