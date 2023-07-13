В Сыктывкаре внедорожник сбил бабушку с двухлетней внучкой

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 12 июля, в Сыктывкаре Mitsubishi Outlander сбил женщину 1960 года рождения с двухлетней внучкой. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 17.50 на Октябрьском проспекте. Мужчина 1980 года рождения находился за рулем Mitsubishi и ехал задним ходом по двору дома №188. Иномарка сбила двух человек, которые переходили дорогу.

В результате ДТП женщина 1960 года рождения получила ушиб колена, локтя и ссадину левой кисти. У девочки 2021 года рождения диагностировали гематому голени.

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