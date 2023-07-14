В Коми задержали курьера мошенников, забравшего у женщин 1,3 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми задержали курьера мошенников, забравшего у шести женщин около 1,27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За сутки в полицию Ухты обратились пять женщин в возрасте от 68 до 90 лет. Горожанки заявили, что незнакомец украл у них деньги. Общая сумма ущерба составила около 1,1 млн рублей. Оказалось, что все преступления были совершены по одной и той же схеме. Ухтинкам звонил неизвестный и представлялся правоохранителем. Злоумышленник заявил, что родственники женщин устроили ДТП с пострадавшими.

– Собеседник уверял, что для прекращения уголовного преследования достаточно передать всю имевшуюся наличность его доверенному лицу, – отметили в МВД.

Далее женщины отдавали деньги курьеру. Подозреваемого задержали в Ухте. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Удорского района. Фигурант признал свою вину. Он рассказал, что такую «работу» нашел в интернете. Полученные от пенсионерок деньги он переводил кураторам, а себе оставлял 5%. Оказалось, что ранее мужчина посетил жительницу Сыктывкара, и та отдала ему 170 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, фигуранта заключили под стражу.

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