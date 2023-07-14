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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:04

Воркутинцу, который пытался вынести с шахты 25 килограмм меди, объявили приговор

Мужчине назначили исправительные работы
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работника угольной шахты «Воркутинская» признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года фигурант собрал провода и отделил медь от оплетки. Злоумышленник собирался вынести металл с территории предприятия. Мужчина сложил в рюкзак 25 килограмм меди и пошел в пункт охраны.

– Воркутинец проигнорировал требование охранника показать содержимое рюкзака и выбежал из проходной, надеясь скрыться, однако был остановлен сотрудником службы охраны, – рассказали в прокуратуре.

Житель Заполярья признал свою вину. Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ. При этом 10% зарплаты мужчины будет удерживаться в доход государства.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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