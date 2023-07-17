Сыктывкарка пыталась продать пианино и лишилась 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара около 50 тысяч рублей под предлогом покупки пианино. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Медсестра одной из поликлиник решила продать пианино. Для этого она разместила объявление в сети. Сыктывкарке позвонил мужчина и заявил, что хочет купить музыкальный инструменте. Они договорились, что незнакомец расплатится безналичным способом.

– При этом звонивший попросил назвать номер карты и код безопасности для быстрого перевода денежных средств, – отметили в МВД.

Далее мужчина отправил медсестре ссылку, и та перешла по ней. Все закончилось тем, что со счета жительницы Коми были списаны более 49 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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