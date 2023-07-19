В Коми замглавы Ижемского следственного отдела уволили за наркоторговлю

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Заместителя руководителя Ижемского межрайнного следственного отдела Николая Канева, которому инкриминируют наркоторговлю, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, Каневу инкриминируют сбыт наркотиков. Суд заключил его под стражу до 7 сентября 2023 года. Фигуранта освободили от должности и уволили за нарушение присяги, передает «Комиинформ».

На службе Канев находится уже 16 лет. За это время он был отмечен множеством наград, характеризуется как примерный семьянин. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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