В Коми увеличили лимит на добычу лосей и медведей

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Коми утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Соответствующие указы подписал глава республики Владимир Уйба.

Так, лимит добычи лося составляет 1106 особей (в прошлом сезоне было 672 особи), рыси – 14 особей (было шесть). Кроме того, охотникам разрешили добыть 115 соболей. В прошлом сезоне квот на этих животных не было. Согласно второму указу главы Коми, за год можно будет добыть 587 бурых медведей. Ранее квота составляла 572 особи. Кроме того, в документе говорится и о выдрах. Охотники имеют право добыть 15 особей этих животных. Их количество не изменилось.

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