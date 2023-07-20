В Коми Nissan сбил мотоцикл: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 19 июля, в Печоре Nissan X-Trail сбил мотоцикл Honda, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.05 на улице Островского. Мужчина 1981 года рождения находился за рулем Nissan. Он выезжал со двора дома №25. При этом водитель не уступил дорогу мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчина, управлявший иномаркой, получил ушибы лица и правого плеча. У мотоциклиста 1988 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом бедра. При этом госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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Кроме того, травму в аварии получил и другой водитель (подробности)