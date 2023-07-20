В Коми задержали курьера мошенников, обокравшего двух женщин

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В Ухте задержали курьера мошенников, обокравшего 84-летнюю и 85-летнюю местных жительниц. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Обеим женщинам позвонили незнакомцы и представились полицейскими. Ухтинкам рассказали, что их дочери стали виновницами ДТП. За деньги им предложили прекратить уголовное преследование. Жительницы Коми отдали деньги курьеру. Одна из них лишилась 400 тысяч, а другая – 150 тысяч рублей. Позже выяснилось, что никаких аварий на самом деле не было. Ухтинки обратились в полицию.

Правоохранители задержали курьера. Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний ухтинец. Молодой человек рассказал, что нашел объявление о легком заработке. Житель Коми согласился сотрудничать с мошенниками за вознаграждение. Возбуждены уголовные дела.

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