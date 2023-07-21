Житель Коми отсудил 1,7 млн рублей у Минфина России

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Житель Воркуты отсудил 1,7 млн рублей у Министерства финансов России.

Истца и еще трех мужчин обвиняли в хищении 800 млн рублей. По версии следствии, они создали организованную преступную группу. Мужчины перевели из 3,9 млрд рублей около 800 миллионов на счета подконтрольных организаций. Эти почти 4 млрд – плата за тепловую энергию, которая предназначалась ресурсоснабжающему предприятию. В 2020 году всех четверых оправдали.

Один из жителей Коми обратился в суд для взыскания компенсации морального вреда. Из-за уголовного преследования он лишился средств к существованию и возможность воспитывать детей. Мужчина потребовал 5 млн рублей.

Сыктывкарский городской суд удовлетворил обязал Минфин выплатить 1,7 млн рублей. Ведомство посчитало эту сумму завышенной. Министерство обжаловало это решение. Однако Верховный суд Коми не стал его менять, передает БНК.

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