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НовостиОбщество21 июля 2023 7:43

В Коми хотят на 20% поднять тарифы на полеты внутри республики

Сейчас ведется общественное обсуждение
Источник:kp.ru
Фото: Вероника МОРОХИНА

Фото: Вероника МОРОХИНА

В Коми планируют повысить тарифы на полеты внутри республики. Соответствующий проект приказа опубликовал региональный комитет по тарифам.

Речь идет о рейсах, которые выполняет «Комиавиатранс». Для этого используются самолеты Ан-24. Нынешние тарифы установили в 2020 году, а на некоторых маршрутах – в 2022. Рост составит 20%. О причинах такого повышения не сообщается. Тарифы являются проектными, и их могут скорректировать. Общественное обсуждение документа завершится 29 июля.

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