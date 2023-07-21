В Коми хотят на 20% поднять тарифы на полеты внутри республики

Фото: Вероника МОРОХИНА

В Коми планируют повысить тарифы на полеты внутри республики. Соответствующий проект приказа опубликовал региональный комитет по тарифам.

Речь идет о рейсах, которые выполняет «Комиавиатранс». Для этого используются самолеты Ан-24. Нынешние тарифы установили в 2020 году, а на некоторых маршрутах – в 2022. Рост составит 20%. О причинах такого повышения не сообщается. Тарифы являются проектными, и их могут скорректировать. Общественное обсуждение документа завершится 29 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авиакомпания «Руслайн» отменила рейсы из Сыктывкара в Казань

Авиаперевозчик стал возвращать деньги за уже купленные билеты (подробности)