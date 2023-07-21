Сыктывкарка попыталась продать инвалидную коляску и лишилась 260 тысяч рублей

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Мошенники украли у 41-летней жительницы Сыктывкара около 264 тысяч рублей под предлогом покупки инвалидной коляски. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка разместила в сети объявление о продаже инвалидной коляски. Ей позвонил мужчина и заявил, что хочет купить этот товар. Далее собеседник предложил внести предоплату на карту. При этом злоумышленник запросил номер карты, CVC-код и данные в уведомлении. В итоге со счета женщины исчезло более 264 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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