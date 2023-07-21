Фото: Сергей ГАПОН

В пятницу, 21 июля, в Сыктывкаре «Лада» сбила трехлетнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Девочка шла с мамой в детский сад. По пути им нужно было перейти дорогу во дворе. Девочка резко выбежала на проезжую часть, где ехала «Лада». Водитель не успел вовремя затормозить, и ребенок попал под колеса авто. В результате ДТП девочка получила незначительные травмы.

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