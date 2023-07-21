Сыктывкарцу назначили исправительные работы за нацистскую татуировку

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В Сыктывкаре 36-летнего местного жителя признали виновным в неоднократном публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сыыктывкарец демонстрировал татуировку на своем теле в виде нацистской символики. За это его дважды привлекали к административной ответственности. В ноябре житель Коми вновь продемонстрировал татуировку в общественном месте. Тогда на мужчину завели уголовное дело. Фигуранта отправили под домашний арест. Сыктывкарец признал свою вину. Суд назначил мужчине 1 год 4 месяца принудительных работ.

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