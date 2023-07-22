В Сыктывкаре водитель автобуса сбил на пешеходном переходе трех девочек

Фото: соцсети

В Сыктывкаре накануне, 21 июля, водитель автобуса ПАЗ сбил на пешеходном переходе трех девочек. По предоставленным данным, всем троим удалось выжить, однако одна из пострадавших госпитализирована в больницу.

В ГИБДД региона сообщили, что за рулем находился 50-летний водитель. ДТП произошло на Тентюковской улице, когда девочки переходили нерегулируемый пешеходный переход. Автобус в тот момент следовал по маршруту №4.

В результате произошедшего 10-летняя девочка попала в больницу с травмами головы, две другие отделались царапинами и ссадинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минувшей ночью в пьяном ДТП погибла жительница Коми (подробнее)