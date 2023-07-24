Во фруктах и овощах в Сыктывкаре обнаружили карантинные объекты

Фото: pxhere.com

Во фруктах и овощах, которые привезли в Сыктывкар, обнаружили карантинные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обнаружили 24 случая заражения продукции карантинными объектами. Так, помидоры оказались зараженными вирусами мозаики пепино и коричневой морщинистости. В апельсинах и лимонах нашли красную померанцевую щитовку. В семечках нашли амброзию, в персиках – средиземноморскую плодовую муху, а в черешне – бурую монилиозную гниль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух районах Коми пострадал картофель из-за фитофторы

Садовники переживают за свой урожай из-за плохой погоды (подробности)