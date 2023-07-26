Поверила незнакомкам и лишилась миллионов: в Коми пенсионерка стала жертвой мошенников

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Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 61-летней жительницы Усинска около 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В течение двух недель горожанке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Женщине говорили, что неизвестный пытается снять деньги с ее счетов. Для того, чтобы отменить незаконные операции, ей посоветовали внести все деньги на некие счета. Жительница Коми так и сделала. Она лишилась около 2,6 млн рублей. Далее женщина поняла, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей (подробности)