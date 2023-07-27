Стояла с растерянным видом: в Инте пенсионерка чуть не стала жертвой аферистов

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В Инте сотрудник полиции и директор одного из магазинов спасли 66-летнюю женщину от мошенников. Она стояла около терминала и хотела перевести на неизвестный счет крупную сумму денег, но ее растерянный вид привлек внимание сотрудника магазина, который позвонил в полицию.

В пресс-службе МВД по РК рассказали, что на телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Ей сообщили о списании денежных средств с ее счета и для того, чтобы предотвратить действия аферистов, нужно перевести все имеющиеся деньги на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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