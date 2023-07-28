На начальника управления ЖКХ Воркуты завели второе уголовное дело

Фото: Пресс-служба администрации Воркуты.

Следком возбудил второе уголовное дело на начальника УЖКХ Воркуты, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас он находится под стражей - суд продлил срок его задержания на 72 часа.

В нежилом помещении по улице Мира правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, которую начальник УЖКХ Воркуты приобрел и хранил до момента изъятия.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый приобрел, перевозил и хранил в своей машине наркотики. В скором времени мужчина был задержан полицейскими.

В настоящее время проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ищут 53-летнего Александра Горшкова из НАО (подробнее)