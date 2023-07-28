Хотела стать инвестором: жительница Коми отдала мошенникам почти миллион рублей

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Мошенники украли у трех жительниц Коми более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 61-летняя воркутинка увидела в сети сайт, предлагающий дополнительный заработок путем инвестирования. Женщина перешла по ссылке и оставила заявку. Северянка завела личный кабинет и начала пополнять счет. В общей сложности жительница Коми перевела 950 тысяч рублей. Вывести деньги она не смогла и поэтому обратилась в полицию.

Жительницам Сыктывдинского и Усть-Куломского районов звонили «сотрудники банков». Для того, чтобы сохранить свои деньги, им посоветовали взять «зеркальные кредиты». Женщины так и сделали, а затем сообщили собеседникам коды из СМС-сообщений. В общей сложности они лишились 580 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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