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НовостиПроисшествия31 июля 2023 6:24

Захотела стать инвестором: сыктывкарка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

Сыктывкарка попыталась стать инвестором и отдала мошенникам 1,7 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 65-летней жительницы Сыктывкара потеряла более 1,7 млн рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился менеджером одной из инвестиционных компаний. Собеседник предложил ей дополнительный заработок в сети. Женщина создала личный кабинет и пополняла счет. В общей сложности горожанка перевела 1,7 млн рублей. Однако вывести деньги сыктывкарка не смогла. Тогда женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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