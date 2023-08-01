Спас мотошлем: в Коми мотоциклист опрокинулся на дороге

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 31 июля, в Сыктывдинском районе опрокинулся мотоцикл «Альфа», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 19.15 в Выльгорте. 44-летний мужчина ехал на мотоцикле по двору дома №90 по улице Ольги Мальцевой. Водитель решил повернуть налево, но не справился с управлением. Из-за этого «Альфа» опрокинулась на проезжей части.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он получил ушиб левого коленного сустава, а также ссадины рук и ног. Госпитализация мужчине не потребовалась. От более тяжких последствий его спас мотошлем.

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