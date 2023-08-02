В Коми неопытный водитель «Приоры» сбил 16-летнего мотоциклиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 1 августа, в Ухте «Лада Приора» сбила мотоцикл Yamaha, в результате чего пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 19.25. Молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Ухта – Дальний. На пятом километре легковушка сбила мотоцикл. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Подросток получил ушибы голени, бедра, поясницы и грудной клетки. Госпитализация юноше не потребовалась. В ГИБДД отметили, что водитель «Приоры» получил права в этом году.

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