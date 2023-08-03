До шести лет тюрьмы: у жителя Коми изъяли почти 6 тысяч немаркированных пачек сигарет

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усинске изъяли более 5,5 тысячи пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее судимый 36-летний местный житель купил в интернете более 5,5 тысяч пачек сигарет. Эту продукцию мужчина собирался продать в своем магазине. Полицейские изъяли табачные изделия общей стоимостью более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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