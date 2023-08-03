Численность населения Коми составила 724 тысячи человек

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По состоянию на 1 июня численность населения Коми составила 724,1 тысячи человек. Об этом сообщает Комистат.

С начала года численность населения уменьшилась на 2,3 тысячи человек (0,3%). Это произошло как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока. Превышение смертности над рождаемостью в Коми наблюдается с 2017 года. За январь-май 2023 года в республике родились 2586 детей, а умерли 4133 человека. Убыль составила 1547 человек. Это на 582 человека меньше, чем за январь-май 2022 года.

С начала года внутри региона сменили место жительства 3988 человек, что на 219 меньше, чем за январь-май прошлого года. Из республики в другие регионы уехали 4182 человека (на 925 меньше), приехали — 3365 человек (на 211 больше).

За границу переселились 544 человека (за тот же период прошлого года — 1154 человека), из-за рубежа приехали 588 человек (в 2022-м — 1090). Миграционный обмен происходил в основном с Украиной, Азербайджаном и Таджикистаном (21%, 19% и 16% всего миграционного обмена с зарубежными странами).

Таким образом, общий миграционная убыль за январь-май составила 773 человека. За пять первых месяцев 2022 года показатель был почти в три раза выше — 2017 человек.

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