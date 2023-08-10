В Коми 427 человек получили материальную помощь на газификацию жилья

Размер выплаты увеличили до 100 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые шесть месяцев 2023 года в Коми 427 домовладельцев получили единовременную материальную помощь на газификацию жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

На материальную помощь из бюджета выделили 37,4 млн рублей. Размер выплаты увеличили до 100 тысяч рублей. Кроме того, в Коми расширили перечень категорий граждан, которые имеют право на такую помощь В 2022 году выплаты получили 894 человека. В общей сложности на эти цели выделили 57,5 млн рублей.

Для каждого получателя размер материальной помощи в случае газификации жилого помещения рассчитывается в пределах понесенных расходов, но сумма может быть не более 100 тысяч рублей. Причем с конца июля у заявителей появилась возможность выбрать удобный для себя способ получения помощи: до оплаты заключенного договора или в виде компенсации после оплаты договора самим гражданином для возмещения фактических расходов на день обращения. В первом случае выплата будет переведена на счет подрядной организации, а во втором – направлена на счет лично гражданину.

Единовременную материальную помощь при газификации жилья, согласно республиканскому законодательству, могут получить малоимущие семьи или малоимущие граждане, одиноко проживающие пенсионеры и одиноко проживающие пары пенсионеров, семьи с 2 и более детьми до 23 лет, которые являются студентами-очниками, неполные семьи с ребенком или детьми до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи, в которых супруги не старше 30 лет, работающие на селе молодые специалисты до 35 лет, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий, все проживающие в сельской местности семьи с детьми, люди с инвалидностью всех групп, а также мобилизованные граждане и добровольцы-участники СВО и совместно проживающие члены их семей.

За предоставлением республиканской материальной помощи при газификации жилья можно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ на территории Коми.

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