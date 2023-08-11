В лесу спецслужбы Коми отработали ликвидацию диверсантов

Спецслужбы Коми провели учения по ликвидации ДРГ

Вчера, 10 августа, в прилузском лесу подразделения Росгвардии, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, УФСИН, МВД и УФСБ провели тактико-специальное учение, где по сценарию была замечена ДРГ в составе 3 человек. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РК, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецслужб обнаружили склад боеприпасов ДРГ, которая намеревалась совершить террористический акт на территории Коми.

Начальник УФСБ по РК принял решение о проведении КТО. Благодаря слаженным действиям сотрудников силовых структур удалось в кратчайшие сроки установить местонахождение диверсионно-разведывательной группы, которую заблокировали недалеко от населенного пункта. Во время задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, один из которых был уничтожен ответным огнем, а другие укрылись в частном доме.

Силовики провели оперативно-боевое мероприятие и уничтожили оставшихся преступников.

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