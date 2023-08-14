Вызвал такси и уехал с девушкой: в Сыктывкаре грабителю дали срок за побег

После освобождения его ждет 9 месяцев ограничения свободы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сыктывкарский городской суд признал 29-летнего мужчину виновным в побеге из места лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле 2022 года мужчину судили за грабеж. В марте 2023 года осужденного перевели из строгих условий отбывания наказания в колонию-поселение. В июне 2023 года к грабителю приехала его девушка. Злоумышленник рассказал ей, что его освободили. Они вызвали такси и уехали. На следующее утро беглеца задержали.

Осужденный признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его ждет 9 месяцев ограничения свободы.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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