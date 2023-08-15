Сыктывкарка отсудила компенсацию у «РЖД» за гибель тети

Жительница Сыктывкара обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» и потребовала взыскать компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей за гибель тети.

Как сообщили в пресс-службе суда, трагедия произошла между ЖД станциями Северной железной дороги. На женщину наехала автомотриса, в результате чего она скончалась на месте трагедии.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с ОАО «РЖД» 110 тысяч рублей.

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