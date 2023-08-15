За четыре года в Коми отремонтировали более 200 километров дорог

Работы провели в 12 муниципалитетах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2019-2022 годах в Коми отремонтировали более 200 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Работы провели в Ухте, Сыктывкаре и 10 районах. Так, в 2021 году в столице Коми привели в порядок 14 объектов. В 2022 году в городе отремонтировали более 30 километров дорог. 11 километров относятся к улично-дорожной сети Сыктывкара. Остальные 19 являются дорогами республиканского значения. Всего по нацпроекту в Коми в 2023 году собираются отремонтировать более 70 километров дорог.

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