В Сыктывкаре подали в суд на тепловую компанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

От ООО «Сыктывдинская тепловая компания» потребовали устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Для защиты воздуха в местах, где живут люди, устанавливают санитарно-защитные зоны организаций. Компании, имеющие источники загрязнения, должны обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон.

В прокуратуре отметили, что объекты тепловой компании оказывают негативное воздействия на окружающую среду. Однако предприятие не разработало проекты санитарно-защитной зоны. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Компанию обязали устранить нарушения. Предприятие должно разработать проекты санитарно-защитной зоны и представить их в Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми река Колва загрязнена нефтью после повреждения нефтепровода

Специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами протяженностью 5 км (подробности)