В Коми произошло 82 лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пожароопасного сезона 2023 года в Коми произошло 82 лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Коми продолжают действовать 4-й и 5-й классы пожарной опасности. С 29 июля в регионе ввели ограничение пребывания граждан в лесах. Исключение лишь для людей, использующих лес по закону, а также для тех, кто там работает.

– С начала наступления пожароопасного сезона возникло 82 лесных пожара, – говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь, пройденная огнем, составляет 1 144,35 гектара. В первые сутки с момента обнаружения потушили 60 возгораний. Оперативность тушения составляет 73 %. Сейчас Коми действуют шесть лесных пожаров. Пять из них удалось локализовать. К тушению привлекли 116 человек и семь единиц техники.

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