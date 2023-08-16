В ДТП в Коми пострадали два водителя мопедов: одному из них 11 лет

В больницу попали два человека. Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 августа, Сыктывдинском районе столкнулись два мопеда, в результате чего пострадали 36-летний и 11-летний водители. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.50 в селе Часово. 36-летний мужчина ехал на мопеде Alpha RX 11 по улице Береговой в сторону трассы Сыктывкар – Ухта. Водитель выехал на встречную полосу. Там он врезался в мопед Alpha, которым управлял 11-летний мальчик.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчина получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и открытый перелом пальца правой руки. У мальчика диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму позвоночника, перелом правого предплечья и ушиб правого колена. Обоих водителей увезли в больницу. И мужчина, и мальчик были без шлемов.

Водителя Alpha RX 11 19 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, три из них – в течение года. Мужчина получил права в 2020 году.

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