Уйба доложил Путину о реализации плана по диверсификации экономики Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба доложил президенту России Владимиру Путину о реализации плана мероприятий по диверсификации экономики республики на 2021-2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Путин провел совещание по вопросу инвестиций в неугольные секторы экономики угледобывающих регионов. Уйба отметил, что в Коми приняли план по диверсификации экономики. Туда включили 50 инвестпроектов. Общая сумма вложений составит 149,6 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать около 6 тысяч рабочих мест.

По состоянию на 1 августа привлекли около 19,3 миллиарда рублей. В Коми реализовали 18 инвестпроектов. Это позволило создать 531 рабочее место. До конца года в регионе планируют реализовать 18 инвестиционных проектов. Объем вложений составит 4,5 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 241 рабочее место.

– Проекты касаются производства химических веществ, промышленности нерудных строительных материалов и деревообрабатывающей отрасли, – говорится в сообщении.

Глава Республики Коми подчеркнул, что при реализации отдельных проектов применялись действующие меры государственной поддержки, в том числе и льготы по Арктической зоне. В статусе арктических резидентов в Республике Коми зарегистрировано 28 проектов с объёмом внебюджетных инвестиций на 2 млрд рублей, в стадии получения – ещё 93 проекта с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 7 млрд рублей и созданием 1 800 новых рабочих мест в неугольных секторах экономики.

Правительство республики предпринимает все усилия для создания новых производств в неугольных отраслях экономики. Один из результатов этой работы – завод по производству карбида кальция и ферросплавов в Инте, который станет новым градообразующим предприятием арктического моногорода.

Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности региона Правительство Республики Коми разработало ряд предложений, которые Владимир Уйба озвучил на совещании с Президентом страны. Это снижение железнодорожных тарифов, установление понижающего коэффициента к тарифам по электроэнергии для моногородов в арктической зоне, либо предоставление компенсации за техприсоединение для новых производств.

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