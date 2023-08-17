Коми вошла в десятку лучших регионов по трудоустройству выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время Коми занимает 10-е место среди российских регионов по трудоустройству выпускников. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, готовить детей к трудоустройству начинают еще в школе.

– С девятого класса более 3 тысяч школьников идут по программе подготовки и выбора специальности, – отметил Уйба.

Глава Коми отметил, что власти поддерживают наиболее востребованные профессии, по которым юные жители республики точно трудоустроятся. Уйба рассказал, что после девятого класса заключается тройственный договор между учебным заведением, студентом и работодателем.

– Сейчас охват составляет примерно 20%, хотим довести такой процент хотя бы до 90, – добавил он.

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