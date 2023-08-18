В Ухте задержан парень, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров

В Ухте полицейские задержали 21-летнего жителя Москвы, подозреваемого в причастности к мошенничеству в отношении пожилых людей. В правоохранительные органы поступило 4 сообщения от пенсионерок, пострадавших от рук мошенников. В пресс-службе МВД по РК сообщили, что возбуждены уголовные дела.

Пожилых женщин обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Молодой человек забирал у пенсионерок деньги и переводил их своим работодателям, а себе оставлял небольшой процент в качестве вознаграждения. Свою вину юноша признал. В настоящее время он находится под стражей.

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