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НовостиПроисшествия19 августа 2023 14:30

СК Коми не стал возбуждать уголовное дело после гибели участника СВО

СК закончил проверку по факту утопления участника СВО из Карадино-Балкарии
Источник:kp.ru
В Коми СК не стал возбуждать уголовное дело из-за утопления участника СВО

В Коми СК не стал возбуждать уголовное дело из-за утопления участника СВО

Следователи Следственного комитета Коми завершили проверку обстоятельств гибели 24-летнего участника СВО из Кабардино-Балкарии. В ведомстве приняли решение не возбуждать по факту ЧП уголовное дело.

Решение прекратить уголовное дело принято из-за отсутствия состава преступления, сообщили представители ведомства журналистам БНК. ЧП произошло 7 августа, когда погибших увидел на берегу тонувшую женщину. Он успел вытолкнуть ее на берег, а сам ушел на дно.

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