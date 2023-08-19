СК Коми не стал возбуждать уголовное дело после гибели участника СВО

В Коми СК не стал возбуждать уголовное дело из-за утопления участника СВО

Следователи Следственного комитета Коми завершили проверку обстоятельств гибели 24-летнего участника СВО из Кабардино-Балкарии. В ведомстве приняли решение не возбуждать по факту ЧП уголовное дело.

Решение прекратить уголовное дело принято из-за отсутствия состава преступления, сообщили представители ведомства журналистам БНК. ЧП произошло 7 августа, когда погибших увидел на берегу тонувшую женщину. Он успел вытолкнуть ее на берег, а сам ушел на дно.

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