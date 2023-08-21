В Сыктывкаре часть улицы Кирова откроют для автомобилистов

В столице Коми откроют движение по части улицы Кирова с 21 по 27 августа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Двухстороннее движение автотранспорта будет организовано от улицы Орджоникидзе до улицы Бабушкина. Также столичная мэрия информирует сыктывкарцев об изменении движения автобусов по маршруту №7.

В связи с устранением дефекта на тепловой сети, проходящей под перекрестком автомобильной дороги по ул. Ленина — Домны Каликовой, с 18:00 часов 18 августа до 22:00 часов 20 августа движение общественного транспорта № 7 "Городской автовокзал — Школа № 33" будет осуществляться по следующей утверждённой схеме.

Маршрут № 7 — в прямом направлении: ул. Домны Каликовой —ул. Интернациональная — ул. Колхозная — ул. Советская — ул. Пушкина — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: "Дом художников".

Временные остановочные пункты: "Русская гимназия".

В обратном направлении маршрут № 7 "школа № 33 — городской автовокзал" следует по своей утверждённой схеме.

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