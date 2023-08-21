В Коми 10-летняя девочка сообщила мошенникам данные карты мамы: оттуда пропало 170 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники убедили 10-летнюю жительницу Сыктывдинского района сообщить реквизиты банковской карты, после чего украли оттуда около 390 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девочка вступила в группу общих интересов в одном из популярных мессенджеров. Далее с ребенком связался незнакомец. Собеседник предложил юной сыктывкарке заработать, просматривая видео известных блогеров. Далее злоумышленник отправил ей на телефон ссылку, попросил ввести данные карты матери и заявил, что туда будут поступать деньги. Однако в итоге со счетов женщины было списано 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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