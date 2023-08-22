В Усть-Вымском районе неустановленный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток

В Коми ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

17 августа в Усть-Вымском районе Коми неустановленный водитель «Лады» седьмой модели не учел боковой интервал, из-за чего 15-летний водитель питбайка не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Как сообщили в ГИБДД по РК, ДТП произошло на втором километре автодороги «Обход города Микунь».

С места ДТП водитель скрылся. Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по номерам телефонов:

Дежурная часть ОМВД России по Усть-Вымскому району - 8 (82134) 23-100;

ОГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району - 8 (82134) 23-151, 8 (82134) 23-115.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми во время пожара погиб 61-летний мужчина (подробнее)