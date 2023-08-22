В Княжпогостском районе Коми ввели карантин по птичьему гриппу
Фото: Мария ЛЕНЦ
С понедельника, 21 августа, в Княжпогостском районе Коми ввели карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Очаг этой болезни обнаружили в местечке Ачим города Емвы. С 21 августа глава Коми Владимир Уйба ввел карантин. Радиус угрожаемой зоны составляет 10 километров. Туда вошли село Княжпогост, а также деревни Удор, Злоба и Раковица.
В зону наблюдения радиусом до 15 километров вошли деревни Керес, Кыркещ, Половники, Анюша, Верхняя Отла, Нижняя Отла, Петкоя, Средняя Отла, поселок сельского типа Тракт, а также село Шошка.
На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в эпизоотическом очаге запрещено:
- лечение больных птиц;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию птиц, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца;
- перемещение и перегруппировка птиц;
- убой птиц с целью получения от них продуктов убоя;
- вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства;
- вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы;
- снятие пера и пуха с павших птиц;
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми могли иметь контакт больные птицы;
- выгульное содержание птиц;
- закладка яиц на инкубацию;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) для обеспечения деятельности лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства);
- охота на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
Также запрещены заготовка и вывоз кормов для птиц; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов.
Карантин, установленный 21 августа, будет действовать в Княжпогостском районе до окончания проведения мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц.
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